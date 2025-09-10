Vídeo: Apple anuncia iPhone 17 em versão mais fina já feita, com preços que chegam a R$ 18.499

Foto: Getty images | No Brasil, os preços do iPhone 17 padrão, Air, Pro e Pro Max começam, respectivamente, em R$ 7.999, R$ 10.499, R$ 11.499 e R$ 12.499.

A Apple apresentou nesta terça-feira (9) em evento na Califórnia o iPhone 17, nova geração da principal linha de produtos da empresa, com melhorias no desempenho, mudanças no design e a chegada do modelo mais fino já feito pela empresa.

O iPhone Air, ultrafino com revestimento de titânio, tem 5,6 milímetros de espessura (cerca de duas moedas de R$ 0,50), 2,3 mm mais fino do que a versão padrão e 0,2 mm menos do que o Samsung Galaxy S25 Edge deste ano.

A versão entra na linha de iPhones no lugar do Plus, antiga versão com tela maior. Os modelos Pro e Pro Max continuam sendo as versões mais completas.

No Brasil, os preços do iPhone 17 padrão, Air, Pro e Pro Max começam, respectivamente, em R$ 7.999, R$ 10.499, R$ 11.499 e R$ 12.499.

O modelo mais caro com 2 TB de armazenamento custa R$ 18.499 na loja oficial. A pré-venda começa na próxima terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.

Considerado pelo CEO da empresa, Tim Cook, o maior salto que o iPhone recebeu, o ultrafino promete 27 horas de duração de bateria, uma das principais preocupações para modelos do tipo. No rival da Samsung, a duração estimada é de 24 horas.

No acabamento, o Air recebeu uma protuberância no topo para acomodar a câmera única, como no recém-lançado iPhone 16e. A tela é de 6,5 polegadas, maior do que a da versão padrão.

O celular vem com o chip A19 Pro, considerado o mais avançado da empresa e capaz de competir com os MacBooks. A câmera externa tem um sensor de 48 MP, enquanto a frontal é de 18 MP.

Para o iPhone 17 padrão, o tamanho saiu de 6,1 polegadas no ano passado para 6,3 polegadas. A tela também recebeu melhoria no brilho máximo e na taxa de atualização, agora de até 120Hz, possibilitando uma exibição mais fluida.

O chip A19 padrão promete alta de 20% no desempenho em relação ao celular do ano passado, com A18, e a bateria deve durar oito horas a mais.

As câmeras do modelo padrão, similares às do iPhone 16, receberam uma atualização no sensor da lente frontal que melhora a resolução de selfies, segundo a empresa. A lente ultra-angular externa, para ângulo de captura mais amplo, saiu de 12 MP para 48 MP. A câmera externa principal continua com 48 MP.

Os modelos Pro e Pro Max, este com tela de 6,9 polegadas, também receberam a protuberância no topo e, como no Air, têm o chip A19 Pro, com performance 40% maior do que a do iPhone 16 Pro. A bateria é capaz de durar 39 horas reproduzindo vídeos, segundo a empresa. O acabamento voltou a ser de alumínio para evitar superaquecimento.

Os novos celulares também vêm com o iOS 26 instalado de fábrica. A nova versão do sistema operacional, anunciada em junho, altera o design para o chamado Liquid Glass, com interface translúcida inspirada em vidro.

A novidade na linha de smartphones marca a primeira de uma série de novidades que culminarão no possível lançamento de um modelo dobrável no ano que vem e de uma versão especial em 2027, quando o iPhone completa 20 anos, segundo a Bloomberg News.

O modelo mais fino também chega em um momento de maior concorrência com a Samsung e uma série de marcas chinesas. Em maio, a sul-coreana lançou o Galaxy S25 Edge, com 5,8 mm de espessura, 2 mm mais fino do que o iPhone 16. Modelos dobráveis deste ano também apostaram no design ultrafino.

A empresa também anunciou novas versões do AirPods Pro e do Apple Watch.

O AirPods Pro 3, sequência do lançado em 2022, é o principal fone de ouvido in-ear da empresa. Em preço e acabamento, fica atrás apenas dos headphones AirPods Max.

Para esta geração a promete maior qualidade de áudio, bateria maior, o dobro de desempenho no cancelamento de ruído e tradução simultânea usando IA, incluindo do português para o inglês. O modelo atual sai por R$ 2.699.

Já o Apple Watch Series 11 promete o dobro de resistência em relação à geração anterior, compatibilidade com 5G e mais funções de monitoramento do corpo, como avaliação de hipertensão. Os modelos SE, mais econômico, e Ultra, voltado para atividades intensas, também receberam atualizações -este recebeu a função de contato de emergência via satélite.

Os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3 saem, respectivamente, por R$ 3.299, R$ 5.499 e R$ 10.499, ainda sem data definida para o Brasil.

O ciclo desde o lançamento do iPhone 16 no ano passado foi marcado pelo atraso no lançamento de recursos mais avançados de inteligência artificial e a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As ações da Apple caíam cerca de 1,6% nesta terça após o lançamento. No trimestre encerrado em 28 de junho, a empresa divulgou uma receita de US$ 94 bilhões, alta de 10% em relação ao mesmo período no ano anterior. O iPhone sozinho representa cerca de 47% do faturamento da empresa, hoje a terceira maior do mundo -atrás de Microsoft e Nvidia.

A empresa depende principalmente da China e da Índia para a produção dos iPhones, dois países alvo das políticas de Trump. Só no ano fiscal de 2024, o custo de produção de hardware bateu US$ 182,23 bilhões, o que poderia explodir neste ano com sobretaxas de dois dígitos sobre as importações dos países.

Poderia, porque o período também foi marcado por uma reaproximação entre CEOs de grandes empresas de tecnologia e o líder republicano.

Em fevereiro, a empresa anunciou um investimento de US$ 500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos em projetos relacionados a manufatura e data centers; em abril, produtos como computadores, smartphones e chips foram isentos de tarifas; no mês passado, a cifra subiu para US$ 600 bilhões, além de um troféu dado por Tim Cook a Trump.

Na quinta-feira (4), durante jantar que reuniu alguns dos principais executivos do setor de tecnologia na Casa Branca, Cook agradeceu ao presidente.

“Quero agradecer por dar o tom para que pudéssemos fazer um grande investimento [US$ 600 bilhões] nos Estados Unidos… isso diz muito sobre seu foco, sua liderança e seu foco na inovação”, afirmou.

Nos EUA, a versão de 256 GB do iPhone 17 tem o preço inicial de US$ 799, mesmo valor do iPhone 16, mas agora com o dobro de armazenamento. Já o iPhone 17 Pro começará em US$ 1.099 na versão de 256 GB -mesmo preço do modelo equivalente do ano passado, mas sem a opção de entrada de menor capacidade que custava US$ 999.

A Apple também não aumentou os preços dos novos modelos do Apple Watch nem dos AirPods Pro 3 no país.

