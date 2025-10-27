Vídeo: Arma de criminoso falha, e sargento da reserva escapa de tentativa de homicídio em Belém

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na noite do último sábado (25). O policial, identificado como sargento da reserva Raimundo Jorge Corrêa Vilhena, ficou ferido após ser atacado por um homem armado enquanto estava de costas. Durante o confronto, o criminoso tentou efetuar disparos e, segundo testemunhas, atingiu o policial com uma coronhada.

Um sargento da reserva da Polícia Militar foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (25) em Belém. O policial, identificado como Raimundo Jorge Corrêa Vilhena, ficou ferido após ser atacado por um homem armado enquanto estava de costas. A suspeita é de que o revólver do criminoso tenha falhado, o que impediu o disparo.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o agressor, vestindo camisa vermelha e boné preto, se aproxima por trás e aponta a arma para a nuca do policial. O homem tenta acionar o gatilho, mas o revólver não dispara. Em seguida, o sargento percebe a ação e entra em luta corporal com o suspeito.

Durante o confronto, o criminoso tentou efetuar novos disparos e, segundo testemunhas, agrediu o policial com uma coronhada. O sargento correu para fora do estabelecimento, caiu na calçada e bateu a cabeça em uma motocicleta estacionada. Mesmo ferido, ele conseguiu se levantar e ainda perseguiu o suspeito, que fugiu do local após deixar munições caírem no chão.

As munições foram apreendidas pela Polícia Civil, e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP). Testemunhas relataram que o agressor teria sido auxiliado por outros dois comparsas que aguardavam em um carro nas proximidades.

Até a manhã deste domingo (26), a Polícia Militar não havia confirmado se o sargento da reserva estava trabalhando no momento da ocorrência, se chegou a efetuar disparos ou se algum suspeito foi preso. O policial recebeu atendimento médico e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Veja vídeo:

