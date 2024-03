VÍDEO: Arraias chamam atenção e assustam moradores de Vigia, nordeste paraense

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)- Embora as arraias não sejam agressivas, elas podem causar acidentes graves.

Uma quantidade expressiva de arraias chamou atenção dos moradores de Vigia, nordeste do Pará. O aparecimento dos animais no domingo, 10, causou um susto nas pessoas pois embora as arraias não sejam agressivas, elas podem causar acidentes graves.

Em vídeo feito por moradores e/ou pescadores, é possível ver as arraias em uma espécie de maré baixa. Os animais aparecem entre várias embarcações.

Ainda não se sabe o motivo da grande quantidade de arraias. Elas costumam ficar em águas rasas, muitas vezes enterradas nos fundos arenosos dos rios.

