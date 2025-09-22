Vídeo: Assessora de deputada xinga e agride motorista de aplicativo; funcionária é exonerada

Vídeo gravado por câmera instalada no veículo de Jonathan Baptista Rodrigues, 28 anos, mostra as agressões.

Um motorista de aplicativo foi agredido por uma passageira no Distrito Federal, na madrugada de quarta-feira (17). O caso envolveu Leilane Marques da Mata, técnica em enfermagem da Secretaria de Saúde e nomeada em março de 2025 no gabinete da deputada distrital Dayse Amarilio (PSB), que exonerou a funcionária após a repercussão do episódio.

As imagens, registradas por câmera instalada no carro de Jonathan Baptista Rodrigues, 28 anos, mostram o momento em que Leilane desce do veículo, bate no equipamento e atinge o rosto do motorista. O vídeo, com cerca de seis minutos, flagra também a discussão entre os envolvidos.

Segundo informações, o desentendimento começou quando, ao passarem por um incêndio, Leilane pediu para o motorista parar a corrida e tirar uma foto do local, o que foi negado. Em seguida, houve troca de ofensas. No fim da viagem, ao ser solicitada a descer, a passageira se recusou e passou a insultar Jonathan, chamando-o de “escroto” e afirmando que ele vivia uma “vida de merda”. Pouco depois, ocorreu a agressão.

O motorista registrou boletim de ocorrência na 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). Ele afirmou que se sentiu constrangido com a conduta da passageira e decidiu não completar a corrida.

Repercussão e exoneração

Em nota, a deputada Dayse Amarilio afirmou que tomou conhecimento do caso pela imprensa e destacou que a atitude da assessora não condiz com os valores de seu mandato. “Diante disso, não nos resta outra alternativa além do desligamento da colaboradora em questão”, declarou.

A parlamentar reforçou o compromisso do gabinete “com o respeito ao próximo, a empatia e o cuidado, independentemente de classe social, ideologia ou carreira profissional”.

Defesa da ex-assessora

Em carta escrita à mão, Leilane admitiu que se “alterou” durante a viagem por preocupação com o horário e disse que não teve a intenção de agredir o motorista. Ela alegou que tentou retirar a câmera do veículo e acabou encostando no rosto dele. “Peço desculpas por isso”, escreveu.

Na mesma carta, entregue junto ao pedido de exoneração, afirmou que se sentiu desrespeitada pelo motorista, a quem classificou como “arrogante e ignorante”, e relatou ter sido ameaçada de exposição na mídia.

Vídeo:

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso

