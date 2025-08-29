Vídeo: Avião cai em fazenda no Pará e polícia apreende 435 kg de cocaína

Foto: Reprodução | Um acidente aéreo em uma fazenda na região de garimpo do Mandii, em Santana do Araguaia (PA), resultou na apreensão de aproximadamente 435 quilos de pasta base de cocaína. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (28) e mobilizou a Polícia Militar do município.

De acordo com testemunhas, o avião de pequeno porte caiu por volta das 17h. Dois homens que estavam a bordo conseguiram fugir pela mata antes da chegada das autoridades.

Policiais da 3ª Companhia de Policiamento Militar, comandados pelo capitão Campos, foram acionados e realizaram buscas na área. Durante a ação, foram encontrados 70 tabletes da droga dentro da aeronave.

Todo o material apreendido foi levado para a Polícia Federal em Redenção, responsável pelas investigações sobre a origem do entorpecente e o possível destino da carga.

