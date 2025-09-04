Vídeo: Avião com três pessoas a bordo faz pouso forçado em Guarantã do Norte (MT)

Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 10h20, um avião de pequeno porte caiu próximo à cabeceira da pista do aeródromo municipal de Guarantã do Norte (MT).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, três pessoas estavam a bordo da aeronave. Uma passageira de 29 anos, grávida, sofreu escoriações e queixava-se de dores na face e na região lombar. Outro ocupante, de 47 anos, apresentou um ferimento corto-contuso no rosto e múltiplas escoriações. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Guarantã do Norte.

O piloto também sofreu escoriações, mas recusou atendimento médico.

De acordo com relato do comandante da aeronave, o motor teria parado de funcionar durante a aproximação para o pouso, o que o obrigou a realizar um pouso forçado.

As causas do acidente deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações Corpo de Bombeiros de MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/12:29:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...