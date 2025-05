VÍDEO: Avião do tráfico é interceptado com mais de 300 kg de drogas no interior do AM

Foto: Reprodução | A estimativa é que a apreensão resultou em um prejuízo de R$22.650.000 para o tráfico de drogas.

Um aeronave foi flagrada transportando mais de 300 quilos de drogas após pousar na região da Fazenda Triângulo, no km 78 da AM 174, município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros ao sul de Manaus). Dois homens foram presos.

De acordo com o relatório da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a abordagem foi realizada pelo 1° Batalhão de Policiamento de Choque, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), na madrugada desta segunda-feira (26), após denúncia de possível tráfico de drogas, com o uso de uma aeronave que havia pousado. No local foi encontrado uma aeronave C 172 monomotor com dois homens.

Os suspeitos declararam que estavam transportando aproximadamente 320kg de substância entorpecente, supostamente pasta base de cocaína.

Foram apreendidos 320 kg de substância entorpecente , possível pasta de cocaína, 1 GPS , 2 celulares, 2 carregadores portáteis de celular e 2 relógios

Ao final da ocorrência, a aeronave foi destruída pelo militares.

A estimativa é que a apreensão resultou em um prejuízo de R$22.650.000 para o tráfico de drogas.

Os materiais apreeendidos foram apresentados à autoridade policial, ficando essa responsável pelo seu destino final.

Veja vídeo:

Fonte: D24am / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/17:19:15

