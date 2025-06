Vídeo: balão com sete tripulantes faz pouso forçado no ES

Foto: Reprodução | Episódio aconteceu um dia após a tragédia que vitimou oito pessoas em Santa Catarina.

Após a tragédia que vitimou oito pessoas após a queda de um balão que pegou fogo na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina no último final de semana, um novo acidente envolvendo balonismo assustou turistas na manhã deste domingo, 22.

Na ocasião, um balão de ar quente com sete ocupantes precisou realizar um pouso forçado em área de mata no município de Pancas, interior do Espírito Santo. O incidente teve circunstâncias semelhantes ao acontecido em Santa Catarina.

A aeronave transportava seis passageiros e o piloto e foi obrigada a pousar em local não programado devido a condições adversas. Testemunhas conseguiram registrar em vídeo o momento do pouso na região de mata, que foi posteriormente divulgado nas redes sociais. Veja:

Apesar do susto, não houve registro de feridos no episódio. A empresa responsável pela operação, Voe Pancas, emitiu comunicado oficial e esclareceu que o acontecido não deve ser classificado como acidente.

Posicionamento da empresa

Em nota oficial, a Voe Pancas explicou que “houve um pouso em um local de difícil acesso” e reforçou que “a segurança dos passageiros é a prioridade e tudo ocorreu dentro da normalidade”.

A empresa destacou ainda que “os voos são todos segurados com seguro aventura e nossa equipe é capacitada para a atividade”.

Contexto nacional e regulamentação

O incidente em Pancas ganha ainda mais relevância por ter acontecido no contexto da discussão nacional sobre a regulamentação do balonismo turístico no Brasil.

Após a tragédia em Praia Grande, o Ministério do Turismo anunciou no sábado (21) a intenção de acelerar as discussões sobre normatização da atividade. Além disso, a pasta informou que pretende se reunir com entidades do setor de balonismo turístico ainda nesta semana para discutir uma regulamentação específica para a prática no país.

O trabalho é feito em conjunto com outros órgãos federais, incluindo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Sebrae.

“O objetivo é que o País já possua uma regulamentação específica e clara para a operação de voos de balão em atividades turísticas, visando garantir a segurança dos praticantes e impulsionar o desenvolvimento desse segmento no Brasil”, declarou o ministério em nota oficial.

Segurança no balonismo turístico

O balonismo turístico tem ganhado popularidade no Brasil nos últimos anos, especialmente em regiões com paisagens exuberantes, como os interiores capixaba e catarinense.

No entanto, a atividade envolve riscos inerentes que dependem de condições meteorológicas favoráveis e equipamentos com manutenção adequada.

Os especialistas destacam que pousos forçados podem acontecer devido a mudanças súbitas nas condições do vento, problemas técnicos ou questões de segurança preventiva. Em muitos casos, como aparenta ter sido o de Pancas, tais procedimentos fazem parte dos protocolos de segurança para preservar a integridade dos ocupantes.

Leia também:

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/13:10:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...