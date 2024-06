VÍDEO: banhistas registram tromba d’água próxima à vila balneária de Alter do Chão, em Santarém

Banhistas fazem o registro da tromba d’água em Alter do Chão — Foto: Ulisses Farias/TV Tapajós

O fenômeno aconteceu na tarde de domingo (9) e chamou atenção dos banhistas nas praias Ilha do Amor e Cajueiro.

Na tarde de domingo (9), uma tromba d’água chamou a atenção de moradores e banhistas na vila balneária de Alter do Chão, distante 37km da zona urbana de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo banhistas, o fenômeno natural aconteceu por volta das 16h, e várias pessoas aproveitaram para fazer o registro em fotos e vídeos (veja no vídeo acima).

De acordo com o especialista em ciências atmosféricas, Prof. Dr. Roseilson do Vale, esse fenômeno tem o mesmo princípio da formação de um tornado. A diferença básica é que se forma sobre a água, por isso é chamado de tromba d’água. Além disso, tem um poder de devastação bem menor.

“Geralmente, ela se forma devido a uma presença de uma nuvem mais baixa sobre a água e em condições de temperatura e vento, essa circulação na forma de cone e toque a superfície do corpo d’água e dependendo da intensidade ele aspira essa água também para cima. O grande risco é que geralmente essas trombas d’água são caracterizadas por ventos fortes”.

As trombas d’água podem se formar quando massas de ar frio passam sobre um lago ou mar mais quente. A evaporação acelerada e o ar frio acima contribuem para a criação de condensação em forma de funil, que caracteriza a tromba d’água.

“O vento pode causar alguns transtornos para embarcações próximas, se ele se deslocar para o continente e atingir algumas casas, barracas, algumas construções próximas à beira da praia ou do rio que está se formando esse fenômeno”, ressaltou.

O professor também orientou os banhistas sobre como agir em caso de mau tempo. “É sempre recomendado que em condições de mau tempo os banhistas saiam da água, porque você pode estar sujeito a condições de raios, então na nossa região principalmente na região amazônica a incidência de raios é muito comum”.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2024/09:56:03

