Vídeo: Bebê é resgatado após ser deixado dentro de carro sob calor de 43º – Reprodução

Vídeo mostra um momento tenso, quando bebê é resgatado após ser deixado dentro de carro sob calor de 43º

Um vídeo impactante divulgado pelo Departamento de Polícia de Corona, na Califórnia, causou grande repercussão nas redes sociais nesta semana, ao mostrar o resgate de um bebê deixado sozinho dentro de um carro sob forte calor. As imagens revelam o momento em que dois policiais atendem a uma emergência após a criança ser encontrada trancada dentro do veículo, que estava estacionado, com o motor desligado e todas as janelas fechadas, em um dia de sol intenso.

A situação se agravava pelo calor extremo. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado e aferiu a temperatura interna do carro, que chegava a 43°C — um risco gravíssimo para a vida da criança. As câmeras corporais dos policiais e imagens aéreas mostram um dos agentes quebrando o vidro da porta do motorista, retirando os estilhaços com cuidado e abrindo a porta para que o colega pudesse alcançar o bebê no banco traseiro.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: Henrique – Contigo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/14:48:11

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

