VÍDEO: Bebê nasce dentro de carro em frente ao Hospital Materno Infantil de Marabá

(Foto: Reprodução) – A gestante chegou em trabalho de parto avançado e não houve tempo hábil para conduzi-la ao centro obstétrico.

Profissionais da equipe de plantão prestaram atendimento imediato no veículo e conduziram o nascimento no local

Um bebê nasceu dentro de um carro na tarde deste domingo (15), em frente ao Hospital Materno Infantil (HMI) de Marabá, no sudeste do Pará. A equipe médica do hospital realizou o parto ainda do lado de fora da unidade, antes que a mãe pudesse ser levada para o interior do prédio.

Conforme apuração do Portal Vinícius Soares, a gestante chegou em trabalho de parto avançado e não houve tempo hábil para conduzi-la ao centro obstétrico. Profissionais da equipe de plantão prestaram atendimento imediato no veículo e conduziram o nascimento no local.

O avô do recém-nascido acompanhou toda a situação e registrou imagens do parto, enviadas à nossa equipe de reportagem. A mãe e o bebê foram encaminhados para o interior do hospital logo após o parto, onde permanecem internados em observação.

De acordo com informações repassadas pela equipe médica, ambos passam bem e a previsão é de que recebam alta ainda nesta segunda-feira (16), após as 15h30. O parto foi normal e não houve intercorrências clínicas relevantes.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Vinícius Soares e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/16:01:51

