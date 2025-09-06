VÍDEO: bebês reconhecem vozes dos pais e reação emociona internautas

Crianças ouvem vozes dos pais em creche e reação comove internautas; assista (Foto:Reprodução/Instagram)

Atividade “Audição do Amor” viraliza ao mostrar reação de bebês a áudios dos pais em creche de Fortaleza.

Um vídeo que mostra bebês ouvindo mensagens de voz dos pais está emocionando centenas de internautas. A gravação foi feita durante uma atividade especial com turmas do Infantil 1, em uma creche de Fortaleza (CE). A proposta era simples: reproduzir áudios enviados pelos pais e observar as reações dos pequenos.

As reações dos pequenos chamaram atenção: alguns sorriram, outros ficaram surpresos, e houve até quem se emocionasse. A ação, chamada de “Audição do Amor”, reuniu mensagens de voz gravadas pelos responsáveis das crianças.

“Escutem com o coração e tentem não se emocionar…”, diz a legenda da publicação feita pela creche.

VEJA VÍDEO:

Nos comentários do vídeo, publicado nas redes sociais, não faltam mensagens emocionadas de adultos que se identificaram com o momento. “Chorando de emoção por umas criancinhas que nem sei quem é kk”, comentou uma internauta. Outra refletiu: “Em pensar que somos a coisa mais importante da vida de nossos filhos 🥺”.

