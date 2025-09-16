Vídeo: blogueiras brigam durante entrevista ao vivo no SBT

As duas blogueiras trocaram tapas após uma denunciar a outra depois de sofrer ameaças | Divulgação

Briga ao vivo entre blogueiras no SBT gera caos e repercussão nas redes sociais. Assista ao momento inusitado que virou meme e polêmica na internet.

Um episódio inusitado e caótico tomou conta da programação do SBT. Durante uma entrevista ao vivo no programa Alô Juca, na última segunda-feira (15), duas blogueiras de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, Bahia, se envolveram em uma briga que deixou o apresentador visivelmente desesperado. A confusão gerou uma onda de repercussão nas redes sociais.

A confusão teve início quando uma das participantes, conhecida como Índia, começou a relatar sua experiência de agressão por parte de familiares da outra blogueira envolvida, Esther Reis, também chamada de Varoa. Enquanto Índia falava sobre as ameaças que havia sofrido, incluindo uma situação em que foi ameaçada com uma faca durante uma discussão em um bar, Esther apareceu inesperadamente no cenário da entrevista.

O clímax da confusão

Assim que Esther entrou em cena, a tensão aumentou rapidamente. Em um ato impulsivo e inesperado, ela desferiu um tapa em Índia. A partir desse momento, a situação saiu completamente do controle. As duas mulheres começaram a trocar agressões físicas ao vivo, com direito a puxões de cabelo e até mesmo uma queda no chão sujo de lama. O apresentador do programa, que tentava manter a calma e controlar a situação, ficou claramente atordoado com o desenrolar dos acontecimentos.

As imagens da briga rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando reações diversas entre os internautas. Muitos expressaram surpresa e indignação com o comportamento das blogueiras durante um programa ao vivo. Outros aproveitaram para fazer piadas sobre a situação, transformando o incidente em um meme viral.

A repercussão nas redes sociais

A briga entre as blogueiras não passou despercebida nas plataformas digitais. No Twitter e Instagram, usuários compartilharam trechos do vídeo da briga e comentaram sobre o ocorrido. Hashtags relacionadas ao barraco começaram a circular rapidamente, tornando-se um dos assuntos mais comentados do dia.

Além disso, influenciadores digitais e comentaristas de entretenimento também se manifestaram sobre o episódio. Alguns criticaram o comportamento das blogueiras como irresponsável e antiético para quem está na mídia. Outros argumentaram que esse tipo de conteúdo é exatamente o que atrai audiência na televisão brasileira atualmente.

O papel do apresentador

No meio da confusão, o apresentador do programa Alô Juca, que estava encarregado de conduzir a entrevista, fez várias tentativas frustradas para apaziguar os ânimos. Ele pediu repetidamente para que as mulheres parassem com as agressões e tentasse redirecionar a conversa para um tom mais pacífico. Contudo, suas tentativas foram em vão diante da intensidade da briga.

“Eu não sei como isso aconteceu! Precisamos manter a calma aqui!”, disse o apresentador enquanto tentava separar as duas blogueiras.

A situação se tornou tão caótica que muitos telespectadores começaram a questionar se aquilo era realmente parte do show ou se era uma verdadeira briga entre as participantes. Essa dúvida só aumentou quando alguns internautas começaram a especular sobre possíveis roteiros ou encenações por trás do incidente.

Confira o vídeo:

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/08:01:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...