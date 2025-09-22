VÍDEO; Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções no bairro Huck São Joaquim em Altamira

Foto: Reprodução | Mais de dez militares e duas viaturas foram mobilizados; moradores relatam dificuldades para respirar devido à fumaça.

Um incêndio mobilizou pelo menos dez militares e duas viaturas do Corpo de Bombeiros neste sábado (20), na região do bairro Huck São Joaquim, em Altamira. As chamas atingiram uma área que liga o bairro ao anel viário da cidade.

De acordo com a corporação, ainda não há informações sobre as causas do fogo, mas esta é a segunda vez em menos de um ano que a mesma área é atingida. Há suspeitas de que o incêndio possa ter sido criminoso, o que vem preocupando autoridades e moradores.

Por estar próximo ao centro da cidade, o bairro sofre com os impactos da fumaça. Moradores relataram dificuldades para respirar durante o incêndio. Segundo um sargento do Corpo de Bombeiros, o combate às chamas foi desafiador devido à intensidade do fogo e às condições do terreno.

