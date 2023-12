Vídeo: Boninho mostra a decoração da casa do BBB 24

Nova edição do reality da Globo estreia em 8 de janeiro com novo quarto, votos por CPF e mudanças na dinâmica do jogo.

O “Big Brother Brasil” exibido pela Rede Globo é um programa que coloca um grupo de participantes em uma casa vigiada por câmeras 24 horas por dia, onde eles competem por um prêmio em dinheiro. Os participantes têm como objetivo permanecer na casa até o último dia, quando a audiência escolherá, por meio de voto (internet), quem será o vencedor e ganhador do grande prêmio final.

Nos últimos dias, especulações fervem sobre quais celebridades podem adentrar a casa mais vigiada do Brasil, tem liberado gradualmente alguns “spoilers” da 24ª edição do programa que estreia no próximo dia 8.

O diretor Boninho publicou um vídeo em seu Instagram em que mostra detalhes da decoração da nova casa do Big Brother Brasil.

“Não poderia deixar esse final de ano sem um gostinho de quero mais do Big Brother. Está aí para vocês curtirem esse clima de magia que vai estar no ar”, diz ele no vídeo. Segundo indicam os comerciais divulgados por ele e pela Globo, a casa do BBB deste ano será inspirada em histórias fantasiosas, como os contos de fadas infantis.

Nas imagens, é possível ver elementos que se relacionam a esse tema, como a estátua de uma mão segurando maçã, livros, o desenho de um sapo e uma escultura em formato de estrela.

Há ainda outros objetos menos decifráveis, caso de uma barata laranja, uma cadeira de madeira e um conjunto de flores.

O BBB do próximo ano vai ter uma série de mudanças, e a mais importante é relacionada à votação.

Agora o público terá direito a votar quantas vezes quiser, como sempre foi, ou fazer o voto único, no qual a pessoa deve informar seu CPF e votar só uma vez. O resultado será calculado a partir da média ponderada dos dois formatos.

Além disso, haverá um novo quarto, para evitar a formação de dois grupos grandes, como tem sido nas últimas edições. O Jogo da Discórdia, por sua vez, vai mudar de nome para Sincerão.

Boninho também prometeu que vai colocar mais gente que precisa muito do dinheiro do prêmio, dizendo que uma das perguntas da seletiva abordava as dívidas financeiras da pessoa.

CONFIRA O POST:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2023/12:23:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...