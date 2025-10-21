Vídeo: Brasileira sofre tentativa de estupro no metrô de Paris

Foto: Reprodução | Jhordana Dias, de 26 anos, estava voltando para casa. O irmão relatou o caso.

A goiana Jhordana Dias, de 26 anos, sofreu uma tentativa de estupro no metrô de Paris. A brasileira está na França há alguns meses. Uma passageira que ajudou a socorrer a jovem filmou o momento em que o suspeito ainda estava no vagão (assista acima).

As informações foram dadas ao g1 pelo irmão da jovem, Cícero Júnior, que também mora na França. Ele contou que a agressão aconteceu na manhã de quinta-feira (16). De acordo com ele, Jhordana estava sozinha no trem voltando para casa quando tudo aconteceu.

“Por volta das 8h30, ela me ligou desesperada com a cara toda ensaguentada dizendo que alguém agarrou ela”, contou Cícero.

Enquanto os dois estavam na ligação, uma senhora que estava no metrô perguntou para Jhordana se ela conhecia o agressor, contou Cícero.

Como Jhordana não fala francês, ela não conseguiu responder. Foi o Cícero quem falou com a mulher, relatou. De acordo com o rapaz, ele pediu que a mulher, que não foi identificada, chamasse a polícia.

Segundo o irmão, Jhordana ficou em choque após a agressão, com mordidas nos lábios e cortes no rosto. “Ela gritou por socorro e tentou se defender,” contou ainda.

Passageira ajudou goiana

Em vídeo, Cícero contou o que aconteceu à irmã (assista abaixo). Ele disse que uma mulher que estava em outro vagão ouviu os gritos e foi até onde Jhordana estava para ajudar.

Segundo o irmão, ele registrou um boletim de ocorrência, mas o agressor ainda não foi encontrado. Ao g1, Cícero contou que Jhordana é estudante de contabilidade. “Desde a agressão ela não consegue dormir direito. Tem medo de ficar sozinha,” contou.

Veja vídeo:

Fonte: Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/13:17:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...