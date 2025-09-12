VÍDEO: Briga de trânsito termina em porrada, em Belém

Foto:Reprodução | O pau cantou entre os dois durante a briga de trânsito

Dois homens trocaram socos durante briga de trânsito na avenida Júlio César, em Belém, na manhã desta quinta-feira (11). Um vídeo mostra que os homens chegaram a cair na pista entre os carros e pessoas tentavam separar os dois durante a discussão acalorada.

Não há informações sobre o motivo da discussão. A avenida Júlio César é uma das principais vias de acesso ao centro de Belém, e costuma registrar grande fluxo de veículos nas primeiras horas do dia.

As brigas de trânsito tornaram-se mais frequentes e visíveis na sociedade, refletindo um aumento da agressividade e intolerância, muitas vezes desencadeadas por motivos banais como fechadas ou desatenção no trânsito, segundo reportagens e especialistas.

Fatores como estresse, ansiedade e a falta de empatia contribuem para essa escalada de violência.

VEJA VÍDEO:

Fonte: ver-o-fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/09:06:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...