Vídeo: Briga em bar de Belém termina em confusão generalizada por provocação sobre dinheiro

Foto: Reprodução | Homens se enfrentaram após discussão sobre quem possuía mais dinheiro; a cena viralizou nas redes sociais.

Na noite desta segunda-feira (21), uma briga inusitada tomou conta de um bar em Belém do Pará. Dois homens, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, iniciaram uma discussão acalorada que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

De acordo com testemunhas, o motivo da confusão foi uma provocação sobre quem teria mais dinheiro no bolso. O que começou como uma troca de palavras acabou se transformando em uma cena de violência: copos foram quebrados e, em um momento que chocou os presentes, um dos envolvidos — usando um calção vermelho — foi lançado para o alto por outro homem, caindo de forma brusca ao chão e correndo risco de fratura, inclusive na região do pescoço.

Apesar do tumulto e do perigo envolvido, ninguém precisou de atendimento médico e a polícia não chegou a ser acionada no local. O vídeo da briga circula nas redes sociais e reacendeu o debate sobre comportamentos masculinos impulsivos, marcados por competitividade e agressividade, muitas vezes incentivados por padrões sociais tóxicos.

