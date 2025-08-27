(Foto: Reprodução) – VÍDEO: Briga entre dois homens começa dentro de ônibus e termina na rua no Rio; Assista o momento da confusão

Uma briga envolvendo dois homens foi registrada na tarde desta terça-feira (26) dentro de um ônibus no Rio de Janeiro e acabou se estendendo para fora do veículo, diante de passageiros e pedestres.

Segundo testemunhas, a discussão começou ainda no interior do coletivo e, mesmo após intervenção de terceiros, os dois envolvidos seguiram com as agressões físicas na rua.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem detalhes sobre a motivação da briga. O caso está sob investigação das autoridades locais, que devem analisar imagens e ouvir depoimentos para apurar o ocorrido.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: portalguarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/15:05:10

