VÍDEO: Briga generalizada em bar vira pancadaria e vídeo viraliza na web

Foto: Reprodução | Confronto que começou com duas mulheres escalou para uma briga generalizada com arremesso de objetos no centro da capital baiana.

Um momento de lazer se transformou em tumulto no último domingo, 5 de outubro, no centro de Salvador, quando uma briga generalizada irrompeu na frente de um bar. As cenas de caos, com pessoas se agredindo e objetos sendo arremessados, foram gravadas por frequentadores, rapidamente viralizaram nas redes sociais e agora chamam a atenção das autoridades.

O confronto começou com duas mulheres trocando agressões físicas no meio da rua. Enquanto algumas pessoas tentavam separar a dupla, a situação piorou com a intervenção de dois homens, supostamente companheiros das envolvidas, o que ampliou o caos para uma pancadaria generalizada.

Testemunhas relataram que a confusão pode ter sido motivada por desentendimentos que ocorreram no interior do estabelecimento, possivelmente agravados pelo consumo de álcool.

O que começou como uma briga de rua escalou rapidamente. Nas imagens que circulam amplamente na internet, é possível ver cadeiras e garrafas sendo usadas como armas improvisadas, voando sobre a multidão em uma cena de “salve-se quem puder”.

Apesar da intensidade e da violência aparente do confronto, até o momento não há registros de feridos graves nem de prisões relacionadas ao incidente.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que tomou conhecimento do ocorrido justamente por meio dos vídeos viralizados e declarou que o caso será investigado. O estabelecimento onde a briga teve início ainda não fez nenhum pronunciamento público sobre o episódio.

