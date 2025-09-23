Vídeo: Bruna Biancardi explode após entrevista de Virginia; entenda a treta

Foto: Reprodução- Instagram | Virginia admitiu ter ligado para o jogador às duas da manhã e pediu desculpas, mas Bruna classificou a situação como recorrente e atacou tanto a influenciadora quanto o colunista, ampliando a polêmica que já envolve acusações e trocas de farpas públicas.

Após Virginia Fonseca dar uma entrevista a Leo Dias confirmando que ligou para Neymar às duas da manhã, Bruna Biancardi decidiu se pronunciar e reagiu com dureza nas redes sociais. A fala da influenciadora no programa do jornalista foi o estopim para que a esposa do jogador criticasse tanto Virginia quanto o colunista, ampliando ainda mais a polêmica.

Segundo Leo Dias, a confusão começou quando Bruna se irritou com a ligação feita por Virginia na madrugada e teria enviado uma mensagem diretamente do celular de Neymar: “O que uma mulher casada quer ligando às duas da manhã para um homem casado?”.

Na entrevista, Virginia admitiu o erro. “Fiz, errei”, declarou ao Melhor da Tarde, explicando que ligou a pedido da assessoria de Neymar para confirmar sua participação em um leilão. Ela contou ter entendido o incômodo de Bruna e disse que pediu desculpas no dia seguinte.

Horas depois, Bruna reagiu em tom crítico nas redes sociais. “Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas – ainda mais para esse tipo de jornalismo”, escreveu, em clara alfinetada a Virginia e Leo Dias.

A modelo também afirmou que a ligação não foi um episódio isolado. “Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive – bem diferente da pessoa que mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois poderiam tirar meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos, e a minha consciência está bem tranquila.”

Leo Dias respondeu durante seu programa no YouTube: “Se quiser anonimato, separa”. E ainda ironizou: “Eu pelo menos tenho uma profissão, Bruna. Qual é a sua? Ah, mulher do Neymar.”

Essa não é a primeira vez que Virginia e Neymar se envolvem em rumores. Em 2023, quando anunciaram juntos o lançamento de um perfume, surgiram especulações de romance, prontamente negadas por Virginia, então casada com Zé Felipe. “Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegou nem perto disso acontecer. Admiro muito o Neymar e respeito sua trajetória. Estou feliz por estarmos trabalhando juntos”, afirmou na época.

Fonte: Notícias ao Minuto

