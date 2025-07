Vídeo: Bruna Marquezine viraliza na web ao surgir disputando buquê do casamento de Gi Lancellotti – Reprodução/ X

Um vídeo do casamento de Giovanna Lancellotti está viralizando nas redes sociais, nele Bruna Marquezine disputa o buquê da noiva

Bruna Marquezine roubou a cena em um momento descontraído durante o segundo casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David. Um vídeo que circulou nas redes sociais neste domingo (26) mostra a atriz participando da tradicional disputa pelo buquê da noiva. Empolgada e posicionada bem à frente dos demais convidados, Bruna se preparou com entusiasmo para tentar a sorte — até mesmo tomou um drink antes do arremesso, numa tentativa bem-humorada de aumentar as chances.

Giovanna Lancellotti, que já havia se casado com Gabriel David em uma cerimônia íntima no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, realizou uma nova celebração neste sábado (28), desta vez com bênção religiosa em São João da Boa Vista, interior paulista, cidade onde foi criada. O evento reuniu amigos e familiares para comemorar mais uma vez o amor do casal em clima de festa e emoção.

Apesar do esforço, Bruna Marquezine não conseguiu agarrar o buquê, o que arrancou risadas e reações divertidas dos presentes. Solteira atualmente, a atriz demonstrou bom humor com o desfecho. Nas redes sociais, o momento viralizou rapidamente, com internautas comentando a animação da artista e a leveza da situação. “Ela estava na linha de frente, determinada, mas não foi dessa vez”, comentou um usuário no X (antigo Twitter).

A celebração reuniu diversos rostos conhecidos do meio artístico e teve clima de celebração dupla, marcando não só a nova etapa da vida de Giovanna e Gabriel, como também momentos espontâneos que ganharam destaque, como o protagonizado por Marquezine. Mesmo sem o buquê nas mãos, a atriz conquistou os internautas com sua naturalidade e bom humor.

BRUNA MARQUEZINE E JOÃO GUILHERME CHEGAM JUNTOS AO CASAMENTO

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram a chamar atenção ao surgirem juntos no segundo casamento de GiovannaLancellotti com GabrielDavid, que aconteceu neste sábado (28), na Vinícola Lancellotti, localizada em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. O reencontro dos dois ex-namorados movimentou os bastidores da festa, principalmente pelo fato de terem chegado no mesmo carro, acompanhados de Sasha Meneghel e João Lucas.

