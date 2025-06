VÍDEO: Cadeirante é arrastado por caminhão em estrada do RS e sai sem ferimentos

Cadeirante de 68 anos é arrastado por caminhão em estrada de Porto Alegre — Foto: Reprodução/Câmera de segurança

Segundo familiares, o aposentado Luiz Jaeger passava pelo local quando o caminhão encostou nas costas dele e o prendeu no para-choques. Família registrou boletim de ocorrência. Homem passa bem.

Um homem em cadeira de rodas foi arrastado por um caminhão por alguns metros em uma estrada na Zona Leste de Porto Alegre nesta segunda-feira (23). O cadeirante, um idoso de 68 anos, não sofreu nenhum ferimento grave, confirmou a família. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança do local.

O caso aconteceu na Estrada João de Oliveira Remião, nas proximidades da parada 22 da Lomba do Pinheiro. Segundo familiares, o aposentado Luiz Jaeger transitava pela pista quando o caminhão encostou nas costas dele e o prendeu no para-choques. O motorista teria ido embora do local após o acidente.

“Começaram a gritar tentando alertá-lo, e graças a Deus ele parou e conseguiram tirar meu vô da frente do caminhão”, diz Nicolly Jaeger, neta de Luiz.

O delegado responsável pela 5ª Delegacia de Polícia da Capital, que atua na região, confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado pela família do cadeirante nesta quarta-feira (25) e será encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito, que pode abrir inquérito ou arquivar o caso.

A família explica que o cadeirante transitava pelo asfalto porque não há calçamento regular na região. Ainda segundo a neta, ele relatou apenas dores nas costas, preferiu não ir ao hospital e está se recuperando em casa.

