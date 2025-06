VÍDEO: Cadela é agredida em pet shop e família pede justiça

Foto:Reprodução | Um episódio chocante envolvendo maus-tratos a uma cadela aconteceu em um pet shop de Aparecida de Goiânia, resultando em uma denúncia formal na polícia e uma corrida por justiça. Sophia, uma shih-tzu, foi violentamente agredida no estabelecimento, o que causou indignação na família e na comunidade.

Marlene de Araújo Costa, tutora de Sophia, revelou que as filhas levavam os animais ao local há cerca de um ano e meio.

No último sábado (7/6), as filhas levaram Sophia e outra cadela, Noa, para banho de manhã. A resistência de Sophia ao entrar na gaiola levantou suspeitas, e a demora para finalizar o serviço também chamou atenção. Mais tarde, ao buscar a cadela, a tutora percebeu hematomas, prostração e uma lesão no olho, inicialmente atribuída a um acidente.

Preocupados, os tutores solicitaram as imagens do circuito interno, mas o pet shop inicialmente se recusou, alegando ausência do responsável. Somente após uma reunião o dono admitiu que um funcionário teria agredido Sophia, tentando isentar-se da culpa. A família registrou um boletim de ocorrência e identificou o funcionário responsável.

A clínica, em nota oficial, afirmou que o agressor era um profissional freelancer do estabelecimento, contratado apenas naquele dia, e garantiu colaborar com as investigações. Os tutores pretendem entrar na Justiça buscando reparação por danos morais e pedem punições exemplares, considerando inadmissível tamanha crueldade contra um animal indefeso.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/17:33:09

