VÍDEO: Caixão com corpo cai de carro funerário e fica no acostamento da BR-153 após motorista seguir viagem

Foto: Reprodução | Motorista voltou para buscar o corpo após aproximadamente 30 minutos. Empresa informou que vai tomar as providências para evitar novos incidentes.

Um caixão com um corpo caiu de um carro funerário no trecho da BR-153 que passa por Rio dos Bois, na região central do estado, nesta terça-feira (3). O veículo teria passado por um quebra-molas na rodovia, momento em que a porta traseira se abriu e a urna acabou ficando no asfalto. Segundo testemunhas, o motorista seguiu viagem e voltou minutos depois ao perceber a falta do caixão.

Um vídeo mostrando o caixão com uma coroa de flores em cima foi divulgado em páginas nas redes sociais. A urna estava no acostamento, ainda com uma cinta que o amarrava ao veículo e um suporte.

O dono da funerária responsável pelo traslado do caixão, Willian Mendes, informou que o corpo saiu de Palmas, mas não disse para qual cidade seria levado para preservar a família de luto. Também explicou que o caixão estava bem amarrado com os equipamentos necessários e o caso ainda será apurado para saber as causas do incidente.

“A tampa estava travada e a urna estava amarrada com a cinta de segurança. Assim que saiu do quebra-molas, geralmente a pessoa arranca, às vezes a urna foi para trás, às vezes essa cinta cedeu. Então não dá para dizer ainda se a cinta cedeu ou se estourou a argolinha que é a gente prende o cinco de segurança”, disse, afirmando que provavelmente, por esses motivos, o caixão pressionou a tampa do veículo, que acabou se abrindo.

Segundo o dono da funerária, do momento que o caixão caiu até a recuperação se passaram cerca de 30 minutos. “Pelo tempo que o pessoal postou. Depois postaram o vídeo do veículo chegando e também era pôr do sol. Então acho que ele não demorou 30 minutos para voltar”, afirmou.

Willian Mendes lamentou a situação e explicou também que vai buscar soluções com os fabricantes dos equipamentos e do veículo para que não ocorram novos incidentes. Comentou ainda, que a empresa vai adquirir uma espécie de cancela para instalar nos veículos funerários e garantir mais segurança nos traslados.

Veja vídeo:

Nota da empresa

A empresa Funerária Pax Palmas lamenta o ocorrido. Ressaltamos que todas as medidas de segurança tinham sido tomadas, porém a cinta de amarração cedeu e a tampa traseira abriu, ocasionando o incidente. Comunicamos que todo o ocorrido será apurado, para encontrarmos soluções junto ao fabricante da transformação e o fabricante da cinta de segurança.

