VÍDEO: Câmera de segurança registra grave colisão entre moto e carro que deixa motociclista ferido

Foto:Reprodução | Um acidente grave foi registrado na tarde deste domingo (14), por volta das 15h, no cruzamento da Rua São Benedito com a Tenente José Dias, em Juazeiro do Norte, região do Cariri.

De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, um motociclista que trafegava em alta velocidade bateu violentamente contra um carro. Com a força do impacto, o piloto foi arremessado e caiu no asfalto.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima ou seu estado de saúde. As autoridades de trânsito devem investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.

VEJA VÍDEO:

Fonte: portalguarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/18:43:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...