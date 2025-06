VÍDEO: Câmera flagra execução de pai e filho de 2 anos por pistoleiro em Manaus

MANAUS – Imagens de câmeras de segurança registraram um crime brutal ocorrido no domingo (22), na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Moisés de Souza e seu filho Miguel, de apenas 2 anos, foram executados por um pistoleiro enquanto trafegavam de motocicleta.

A família – composta por pai, mãe e filho – seguia pela via entre a rua Alarico Furtado e a avenida Sumaré quando foi surpreendida pelo atirador. O criminoso se aproximou e efetuou disparos contra as vítimas.

Moisés e o pequeno Miguel foram atingidos e caíram da moto. A mulher, que também estava no veículo, não foi baleada e correu para socorrer o filho, que já estava desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou a encaminhar a criança ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas o menino não resistiu aos ferimentos. Moisés morreu ainda no local.

A 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que o criminoso já vinha seguindo as vítimas antes do ataque. A perícia foi realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), e o corpo do pai foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso para identificar o autor e a motivação do crime.

Fonte: d24AM/ Jornal Folha do Progresso

