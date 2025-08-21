VÍDEO; Câmeras Registram Execução de Jovem na Comunidade do Km 180, no Pará

(Foto: Reprodução) – Edu da Cruz Silva, 24 anos, foi perseguido e morto por dois homens armados; polícia investiga motivação do crime.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem Edu da Cruz Silva, de 24 anos, foi assassinado na comunidade do Km 180, entre Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará, na tarde desta quarta-feira (20).

As imagens mostram dois homens armados chegando ao local em uma motocicleta. Eles obrigam a vítima a descer de uma caminhonete e, ao tentar fugir, Edu é perseguido, alcançado e baleado.

Após os disparos, os criminosos ainda revistaram as roupas da vítima antes de fugir em direção desconhecida. As circunstâncias e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/17:08:59

