Vídeo: Caminhão derrapa em rodovia molhada e atinge carro, na Romênia; duas pessoas morrem

Foto: Reprodução | Imagens que circulam nas redes mostram o momento em que o veículo derrapa e atinge o carro que seguia em sentido contrário

Dois homens morreram em um grave acidente em uma estrada entre DrÄƒguÈ™eni e IaÈ™i, na Romênia, após um caminhão semirreboque capotar ao descer um trecho encharcado pela chuva, na terça-feira (21).

Imagens compartilhadas nas redes sociais registraram a cena em que o veículo pesado perde o controle e invade a pista oposta, atingindo um carro preto que trafegava normalmente.

Nas gravações, o motorista do caminhão, de 54 anos, tenta manter o controle enquanto o veículo começa a derrapar. A dianteira ainda segue no sentido correto, mas a traseira invade a faixa contrária. Ao perceber o perigo, o motorista do carro tenta frear, porém, as rodas dianteiras do caminhão escorregam no desnível do acostamento, lançando terra ao ar e provocando o giro brusco da carreta, que acaba bloqueando totalmente a rodovia.

Com o impacto violento, o veículo atinge o carro e o capota, arrancando completamente o teto do veículo menor. As equipes de resgate encontraram o motorista, de 42 anos, e o passageiro, de 39, já sem vida entre os destroços. De acordo com a Inspetoria de Polícia de IaÈ™i, o condutor do caminhão sobreviveu sem ferimentos graves e permaneceu consciente após a colisão.

Segundo a polícia, 13 bombeiros, além de dezenas de agentes e equipes médicas, foram mobilizados para a operação de resgate. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo, e recusou atendimento hospitalar. As autoridades investigam as circunstâncias da ocorrência e avaliam a abertura de processo por homicídio culposo.

Veja vídeo:

Fonte: O Globo Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/13:49:23

