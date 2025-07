VÍDEO: caminhão desgovernado atinge sete veículos e deixa 16 pessoas feridas na BR-376, no Paraná

Caminhão desgovernado atinge sete veículos e deixa 16 pessoas feridas na BR-376 — Foto: Thais Ludescher/RPC

Motorista relatou que veículo perdeu controle enquanto ele estava em uma oficina mecânica, para verificar os freios. Carreta atingida pelo caminhão desgovernado quase despencou de um viaduto.

Um grave acidente envolvendo um caminhão desgovernado, sem motorista, aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (17) na BR-376, no contorno de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Pelo menos sete veículos foram atingidos e 16 pessoas ficaram feridas.

Câmeras de segurança e vídeos gravados no local mostram o acidente e os danos causados por ele. Assista abaixo.

Em uma das imagens é possível ver que, assim que o caminhão disparou, um homem tentou jogar uma pedra nas rodas para tentar contê-lo, mas o veículo continuou rodando e invadiu a rodovia. Com o impacto da batida, uma carreta atingida pelo caminhão despencou de um viaduto que passa por cima de um acesso à cidade.

O acidente aconteceu no km 488 por volta das 16h40, e a rodovia sentido norte ficou totalmente interditada até às 18h53. Neste horário, a CCR PRVias, concessionária responsável pelo trecho da BR-376, informou que duas das três faixas tiveram o trânsito liberado.

À equipe da RPC, o motorista do caminhão desgovernado contou que estava fora do veículo, em uma oficina mecânica, quando tudo aconteceu. O profissional disse ter pegado uma carga de milho na cidade vizinha de Ipiranga e viajava sentido Castro, mas decidiu parar no local para verificar o estado dos freios.

A CCR PRVias confirmou que o caminhão estava parado em uma oficina mecânica no sentido sul quando transpôs a pista e invadiu a pista contrária, sentido norte, colidindo com outros veículos.

“Equipes de resgate da PRVias, Corpo de Bombeiros, SAMU realizam o atendimento às vítimas. Até o momento, 14 vítimas leves e 2 vítimas com ferimentos moderados foram atendidos. O helicóptero do SAMU também apoia o resgate”, informou a concessionária, às 18h20.

Veja vídeo:

