Vídeo: Caminhão-tanque de combustível tomba entre Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, no Pará
Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira (4), um grave acidente foi registrado na BR-163/PA, próximo ao trecho conhecido como Carro Velho, entre Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, no Pará.
De acordo com informações não oficiais, um caminhão graneleiro teria fechado a passagem de um caminhão-tanque, que saiu da pista e tombou. O impacto foi tão forte que o tanque se desprendeu do cavalinho, deixando a cabine completamente destruída.
O motorista sofreu um corte profundo na cabeça, foi socorrido por populares e levado consciente para atendimento em Castelo dos Sonhos.
Equipes da concessionária Via Brasil estão no local prestando apoio, pois há derramamento de líquido semelhante a combustível.
A concessionária Via Brasil está no local monitorando o vazamento do tanque, que estaria derramando líquido semelhante a combustível, exigindo cautela redobrada de motoristas que passam pela região.
