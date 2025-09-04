Vídeo: Caminhão-tanque de combustível tomba entre Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, no Pará

Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira (4), um grave acidente foi registrado na BR-163/PA, próximo ao trecho conhecido como Carro Velho, entre Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, no Pará.

De acordo com informações não oficiais, um caminhão graneleiro teria fechado a passagem de um caminhão-tanque, que saiu da pista e tombou. O impacto foi tão forte que o tanque se desprendeu do cavalinho, deixando a cabine completamente destruída.

O motorista sofreu um corte profundo na cabeça, foi socorrido por populares e levado consciente para atendimento em Castelo dos Sonhos.

Equipes da concessionária Via Brasil estão no local prestando apoio, pois há derramamento de líquido semelhante a combustível.

