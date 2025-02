Foto: Reprodução | Na noite desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, um acidente por pouco não terminou em tragédia na área central de Novo Progresso, no Pará. Uma caminhonete em alta velocidade atingiu um pedestre que atravessava a Avenida Orival Prazeres, na altura do cruzamento com a Rua Ijuí, em frente a um supermercado.

O momento do impacto foi registrado por uma câmera de segurança instalada no local. Nas imagens, é possível ver o pedestre atravessando a via, onde há um quebra-molas, quando a caminhonete, que seguia no sentido da Avenida Jamanxim, surge em alta velocidade e o atinge em cheio. O homem é arremessado ao chão, mas, surpreendentemente, consegue se levantar pouco depois, aparentemente sem ferimentos graves.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram que a cena foi chocante e que o pedestre teve muita sorte, já que o impacto poderia ter resultado em uma tragédia. “Foi um milagre ele não ter se machucado gravemente. A caminhonete passou muito rápido e parecia que não ia parar”, disse um comerciante da região.

O caso reacende o debate sobre a imprudência no trânsito e o respeito aos limites de velocidade dentro da cidade. Moradores pedem maior fiscalização e a instalação de mais sinalizações para evitar novos acidentes. Até o momento, não há informações se o condutor do veículo parou para prestar socorro ou se as autoridades foram acionadas para investigar o caso.

Vídeo: Camionete em alta velocidade atropela pedestre em Novo Progresso (PA) Leia mais https://t.co/bnIQDw6Ciq pic.twitter.com/EsrmvI70vH — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 27, 2025

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/14:29:52

