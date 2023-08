Vídeo: candidato à presidência do Equador é morto a tiros após comício

A morte foi confirmada pelo presidente equatoriano, Guillermo Lasso – (Foto:Reprodução/)

Fernando Villavicencio participava de um evento de campanha em Quito. O ataque aconteceu por volta das 18h20, segundo a imprensa local, na tarde desta quarta-feira (9).

O candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado com três tiros na cabeça após evento de campanha na cidade de Quito, segundo relatos de amigos e assessores do político. A morte foi confirmada pelo presidente equatoriano, Guillermo Lasso, pelas redes sociais.

“Indignado e consternado pelo assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio. Minha solidariedade e minhas condolências a sua esposa e suas filhas. Pela sua memória e por sua luta, asseguro que esse crime não ficará impune”, afirmou Lasso em seu perfil no Twitter.

“O crime organizado chegou muito longe, mas sobre eles vai cair todo o peso da lei”, disse. Ainda não há informações policiais sobre o ocorrido.

O ataque aconteceu por volta das 18h20, segundo a imprensa local, na tarde desta quarta-feira (noite no Brasil). Ainda não se sabe quantos são os feridos no atentado, mas pessoas próximas da campanha afirmaram a veículos de imprensa locais que são ao redor de oito, algumas das quais internadas em uma clínica próxima ao local do evento. A polícia cercou as ruas no entorno.

