Vídeo: Cantor Eduardo Costa corre após show em Xinguara; no Pará e segurança joga fãs de barco

Foto: Reprodução | Chorando, uma fã relatou ter sido tratada com ‘brutalidade’ pela equipe de segurança do cantor e acusou artista de ‘não ter se posicionado’ para defendê-la.

O cantor Eduardo Costa, que se apresentou neste sábado, 19, em Xinguara (PA), virou alvo de polêmicas após fãs acusarem o artista de fugir do público para tirar fotos e de serem jogados de uma embarcação onde o artista retornaria. O vídeo foi publicado em uma rede social.

Nas imagens, é possível ver o artista saindo correndo do palco enquanto fãs tentam abordar o cantor para tirar fotos e ganhar autógrafos. Em seguida, fãs tentam abraçar o artista dentro da embarcação, mas uma delas é arremessada pelo segurança e cai na água.

Chorando, a mulher disse que foi desrespeitada pelo segurança e pela suposta falta de posicionamento do cantor.

“Eu fui jogada na água. Se fosse funda, eu tinha me afogado. Sem socorro de ninguém nem nada. Simplesmente, tinha me afogado”, lamentou a fã.

