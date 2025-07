Vídeo: Caos logístico prejudica moradores de Itaituba (PA)

Foto:Reprodução | Tudo indica que as autoridades de Itaituba e região têm lavado as mãos quanto ao caos logístico que prejudica o direito de ir e vir da população.

A ineficiência e falta de infraestrutura adequada transforma o que deveria ser um motor de desenvolvimento em um cenário de caos.

A cena se repete: centenas de carretas voltaram a estacionar na BR-230, tornando a rodovia um gigantesco pátio de espera.

Carregados de grãos, esses veículos não apenas prejudicam o tráfego, mas chegam a ocupar todas as pistas, tornando a passagem um verdadeiro suplício.

Um vídeo gravado no sábado (12) e divulgado nas redes sociais ilustra bem a dimensão de um problema que segue sem qualquer solução efetiva por parte das autoridades.

VEJA VÍDEO:

Moradores da região, em desabafo à nossa reportagem, apontam o cerne da questão: a crônica falta de estrutura dos portos.

Segundo eles, os terminais não estariam aptos a receber a imensa quantidade de grãos que chega diariamente, forçando os veículos a permanecerem retidos na rodovia e nas vias de acesso à área portuária. A paralisação não é apenas um transtorno; é um freio logístico e um risco constante para quem trafega e reside nas proximidades.

A revolta é palpável. “Enquanto isso, as autoridades não se movem para tomar solução. As autoridades do município são bons de discursos, mas na hora de agir, simplesmente lavam as mãos”, disparou um morador, traduzindo o sentimento de abandono e descrença da população.

É inadmissível que, em uma região de escoamento agrícola tão vital para o país, a falta de planejamento e investimento adequado resulte em tal cenário de desorganização e prejuízo.

Promessas vazias não desobstruem rodovias nem impulsionam o desenvolvimento. É hora de ação e de soluções concretas para o trânsito de Miritituba, que não pode mais ser refém da inoperância.

Vídeo: Redes Sociais

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/07:18:43

