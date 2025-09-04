Vídeo: Carreta com diesel tomba e mulher morre, no MT
Foto: Reprodução | O acidente chegou a interditar os dois sentidos da rodovia, mas o tráfego no sentido norte já foi liberado.
Uma mulher morreu e outra pessoa ainda não identificada ficou ferida após a carreta-tanque em que viajavam tombar na BR-364, em Campo Verde (136 km de Cuiabá), na tarde desta quinta-feira (4). O veículo estava carregado com diesel, carga considerada perigosa, que se espalhou pela pista.
A concessionária Nova Rota do Oeste informou que foi acionada às 12h41 para atender a ocorrência, no km 331. A vítima sobrevivente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
O acidente chegou a interditar os dois sentidos da rodovia, mas o tráfego no sentido norte (Rondonópolis/Cuiabá) já foi liberado. Equipes da Nova Rota e órgãos competentes seguem no local para controlar a situação.
Fonte: Repórter MT /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/17:04:13
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com