Vídeo: Carreta com diesel tomba e mulher morre, no MT

Uma mulher morreu e outra pessoa ainda não identificada ficou ferida após a carreta-tanque em que viajavam tombar na BR-364, em Campo Verde (136 km de Cuiabá), na tarde desta quinta-feira (4). O veículo estava carregado com diesel, carga considerada perigosa, que se espalhou pela pista.

A concessionária Nova Rota do Oeste informou que foi acionada às 12h41 para atender a ocorrência, no km 331. A vítima sobrevivente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

O acidente chegou a interditar os dois sentidos da rodovia, mas o tráfego no sentido norte (Rondonópolis/Cuiabá) já foi liberado. Equipes da Nova Rota e órgãos competentes seguem no local para controlar a situação.

O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para exame de necropsia e identificação no Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente serão investigadas.

