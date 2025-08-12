Vídeo: Carreta tomba e motorista tem cabeça esmagada na BR-163 no Pará

Foto: Reprodução | Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (12 de agosto de 2025) na BR-163, no trecho entre o Posto Fiscal e o distrito e Cachoeira da Serra, localizada no município de Altamira no estado do Pará. Uma carreta tombou na pista e o motorista, que não utilizava cinto de segurança, morreu no local após ter a cabeça esmagada no momento do impacto.

A equipe da Via Brasil esteve no local para controlar o trânsito e auxiliar na segurança viária. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

O caso está sob investigação para determinar as causas do acidente.

As imagens foram gravadas pelo motorista Jefferson Santos

