VÍDEO: Casal de amantes é flagrado pela câmera do beijo durante show ao vivo do Coldplay

Foto: Reprodução | Um momento constrangedor aconteceu durante o show do Coldplay na noite de quarta-feira, 16 de julho de 2025, em Boston, Massachusetts, quando o vocalista Chris Martin flagrou acidentalmente o CEO de tecnologia Andy Byron com suposta amante.

Enquanto a câmera “kiss cam” focalizava Byron — que é casado — e sua chefe de RH, Kristin Cabot, o cantor de Yellow comentou diretamente: “Ah, olhem esses dois.”

No entanto, Byron — que estava com os braços em volta de Cabot — rapidamente se afastou e se escondeu atrás da barreira, fora do alcance das câmeras, enquanto sua suposta amante, visivelmente surpresa, cobria o rosto corado com as mãos.

O público lotando o Gillette Stadium caiu na risada quando Chris Martin, em tom de brincadeira, disse: “Ah, o quê… ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos.”

Segundo informações do LinkedIn, Andy Byron é CEO da empresa de desenvolvimento de software Astronomer — avaliada em mais de £1 bilhão — desde julho de 2023. Já Kristin Cabot atua como diretora de pessoal da mesma empresa há nove meses, e afirma em seu perfil que conquista “a confiança de funcionários de todos os níveis, de CEOs a gerentes e assistentes”.

As imagens constrangedoras do momento se tornaram virais nas redes sociais, sendo compartilhadas milhares de vezes no X (antigo Twitter) e no TikTok.

Veja vídeo:

Centenas de internautas acusaram Byron de infidelidade e demonstraram apoio à esposa dele. Um usuário comentou:

“Sinto muito pela esposa, mas fico feliz que ele esteja sendo exposto e envergonhado.”

Fonte: Gazeta Real/ Jornal Folha do Progresso

