Vídeo: casal faz sexo em cima do Panteão da Pátria em Brasília

Foto: Reprodução | Um casal foi flagrado transando em cima do Panteão da Pátria. Entenda as implicações sociais e legais desse ato polêmico.

Um casal foi flagrado fazendo sexo no alto do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes. As imagens, que circulam nas redes sociais, causaram surpresa entre moradores e turistas que presenciaram o episódio enquanto visitavam monumentos e prédios no local.

O secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, afirmou que o caso está sendo avaliado. “No vídeo, é possível ver que a pira do Panteão está desligada. A última vez que isso aconteceu foi em agosto do ano passado, para manutenção. Isso pode indicar que o vídeo é antigo e veio a público agora”, disse. De acordo com Abrantes, a empresa que cuida da segurança do local será notificada após a avaliação da pasta, para apurar responsabilidades. O secretário acrescentou que a Polícia Civil também será acionada, tendo em vista que se trata de um ato de atentado ao pudor.

Na gravação, feita por um visitante que passava pela praça, é possível ver o casal no topo da estrutura de concreto branco, aparentemente alheou à movimentação ao redor. A filmagem dura cerca de 40 segundos. Veja:

O acesso ao topo do Panteão “não é permitido em nenhuma hipótese”, conforme a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). “Existe uma grade de segurança e a área é patrulhada por vigilantes patrimoniais”, mas que, neste caso, “o casal se aproveitou de uma brecha nas rondas, pulou o gradil para ter acesso ao local e permaneceu por alguns minutos em área proibida”, explicou, em nota.

Até o momento, o casal não foi identificado.

