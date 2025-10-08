VÍDEO; Chuva e ventania derrubam estrutura do Círio de Nazaré recém-instalada em Outeiro

Foto: Reprodução | Iluminação montada pela Prefeitura de Belém não resistiu ao temporal e desabou dois dias após inauguração.

Uma forte chuva acompanhada de ventos intensos atingiu o distrito de Outeiro, em Belém, na tarde desta terça-feira (7), e provocou a queda da estrutura de iluminação montada em homenagem ao Círio de Nazaré 2025, no local conhecido como Pistão de Outeiro — também chamado de Pistão da Água Boa.

Imagens registradas por moradores mostram o momento em que a decoração recém-instalada foi completamente derrubada pela ventania, ficando espalhada pelo chão.

A estrutura havia sido montada pela Prefeitura de Belém e inaugurada no último domingo (5), marcando a primeira vez que o ponto turístico de Outeiro recebeu decoração oficial em alusão ao Círio.

Segundo testemunhas, os ventos fortes e a intensidade da chuva comprometeram a sustentação da estrutura, que desabou em poucos minutos.

O espaço fazia parte das ações da Prefeitura para embelezar e preparar a capital para o maior evento religioso do estado e um dos maiores do mundo, o Círio de Nazaré, que atrai milhões de fiéis e turistas todos os anos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os estragos provocados pela tempestade.

