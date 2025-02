Foto: Reprodução | Uma cena romântica e inusitada emocionou quem acompanhou nas redes sociais um vídeo gravado em um bar noturno de Pernambuco. No registro, um homem, aparentemente encantado por uma funcionária do estabelecimento, chegou ao local com um buquê de flores e uma cesta recheada de pelúcias, deixando todos ao redor surpresos.

A trabalhadora sexual, que usava uma sainha e cropped vermelhos, além de calçar um belo sapato de salto dourado, se emocionou com a surpresa e recebeu os presentes com um sorriso radiante, deixando claro o quanto estava feliz com a declaração de amor inesperada.

O momento foi celebrado com aplausos de outras pessoas presentes no local, que acompanharam de perto a reação dela, visivelmente tocada pela atitude do cliente. –

VÍDEO:

VÍDEO | Cliente faz declaração de amor para ‘jovem do job’: “Vou tirar você do cabaré” Leia mais https://t.co/WRVqP4x6cn pic.twitter.com/7iKE224Njx — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 21, 2025

