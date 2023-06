Vídeo: Clube do Remo empata, fica no Z4 e sai vaiado

Remo criou chances, mas não aproveitou e ficou no 0 a 0. (Foto: Canindé Pereira / América-RN)

Leão Azul perde chances de gol e termina no zero a zero diante do América-RN. Quem não gostou nada do resultado foi a torcida azulina

O Clube do Remo decepcionou mais uma vez o seu torcedor, que fez a sua parte ao lotar as dependências do Estádio Baenão para ver a partida contra o América-RN.

Dessa vez, o Leão Azul amarga um empate sem gols diante do clube visitante, nesta quinta-feira (8), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, o time azulino se mantém na zona de rebaixamento da competição.

O Remo começou em ritmo sonolento e quase Vinicius entrega a bola nos pés de Wallace Pernambucano, com menos de dez minutos de jogo, o que gerou cobrança da torcida para o camisa 1.

O América-RN chegou com perigo pelo alto, em dois lances: primeiro com Gustavo Ramos, que cabeceou colocado para fora e depois foi a vez de Wallace Pernambucano deixar a torcida azulina apreensiva.

A partir disso, o Remo acordou no jogo: Rodriguinho cobrou falta e o goleiro espalmou. No rebote, Muriqui tenta o voleio e a bola vai por cima do gol.

O último lance de perigo no primeiro tempo foi do time da casa: Fabinho recebe lançamento, sai do marcador e chuta. A bola passa perto do gol do América-RN.

Na etapa final, o Remo foi para cima com a entrada de Pablo Roberto e o resultado veio logo aos seis minutos, em lance com Fabinho, que chutou de fora da área, mas o goleiro fez linda defesa e impediu o gol remista.

Mais uma vez, o goleiro Bruno Pianissolla salvou o América-RN de tomar o gol em dois lances seguidos: primeiro no chute colocado de Pedro Vitor e, na sequência do lance, Muriqui colocou o arqueiro para trabalhar.

Na metade do segundo tempo, o técnico Ricardo Catalá fez quatro mudanças e com força ofensiva no ataque, o time azulino parou no goleiro Bruno Pianissolla, que voltou a fazer uma boa defesa na finalização de Pablo Roberto.

A última chance do jogo foi do Remo com Richard Franco, que cabeceou com perigo a meta americana. O empate sem gols teve um som triste, de vaias da torcida azulina.

CLASSIFICAÇÃO

O empate deixa o Remo com cinco pontos ganhos, enquanto que o América-RN vai a seis pontos. Ambos os times estão na zona de rebaixamento da competição nacional.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no domingo (11). O Leão vai até o interior de Goiás para enfrentar a Aparecidense-GO, enquanto que o Mecão recebe o Brusque-SC, em jogo programado para a Arena das Dunas.

FICHA TÉCNICA

REMO: Vinicius; Lucas Marques (Lucas Mendes), Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin (Wendel Lomar); Anderson Uchoa, Claudinei (Pablo Roberto) e Rodriguinho (Jean Silva); Pedro Vitor, Muriqui e Fabinho (Richard Franco)

Técnico: Ricardo Catalá

AMÉRICA-RN: Bruno Pianissolla; Luan Sales, Jean Pierre, Gilvan (Alan Ferreira) e Luiz Paulo (Rael Gomes); Rodriguinho, Vini Guedes, Rafinha (Gabriel) e Elvinho (Léo Rafael); Gustavo Ramos e Wallace Pernambucano.

Técnico: Thiago Carvalho

ÁRBITRO: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

ASSISTENTES: Wendel Augusto Melo (SE) e Vaneide Vieira de Gois (SE)

CARTÕES AMARELOS: Kevin (REM) ; Gilvan, Gustavo Ramos e Bruno Pianissolla (ARN)

LOCAL: estádio Evandro Almeida (Baenão) / Belém (PA)

QUE ISSO VINICIUS? 😱😱 Quase que o goleiro do Remo entrega a paçoca! #SérieC2023 pic.twitter.com/oZmZFSvC6j — DAZN BRA (@DAZN_BRA) June 8, 2023

Fonte: Autor: Diego Beckman/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2023/06:25:27

