VÍDEO: Cobra gigante tenta dar bote em cuidador e viraliza

A gravação, que rapidamente se tornou viral, mostra o momento tenso em que um cuidador tenta controlar uma cobra de grande gigante.

Nas redes sociais, o perigo e a fascinação caminham lado a lado. Foi assim que um cuidador de cobras nos Estados Unidos virou assunto do momento após divulgar um vídeo em que manuseia uma cobra de grande porte em uma situação de risco.

Com movimentos ágeis e quase sofrendo um bote, o criador impressionou o público ao demonstrar sangue frio diante do comportamento agressivo da serpente. A cena, registrada durante sua rotina com répteis, reacendeu debates sobre segurança, profissionalismo e os limites do conteúdo envolvendo animais silvestres.

O vídeo mostra o homem — cuja identidade ainda não foi divulgada pela imprensa — em um ambiente controlado, provavelmente parte de seu criadouro, manuseando uma das maiores serpentes de seu acervo. A cobra, visivelmente inquieta, se enrola, resiste e, em determinado momento, faz um movimento rápido na direção do rosto do cuidador, numa tentativa de mordida que por pouco não acerta o alvo.

Apesar do risco, o cuidador mantém a calma e demonstra conhecimento técnico ao conter o animal sem usar violência, explicando aos seguidores como interpretar os sinais de estresse da cobra. Ele também aproveita para educar o público sobre o comportamento das serpentes em cativeiro.

