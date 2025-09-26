VÍDEO; Acidente na transgarimpeira deixa vítima fatal Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | José Ubiracy, 69 anos, conhecido como “Bira”, sucumbe a ferimentos decorrentes de acidente com caminhão-tanque.

Um sinistro de proporções trágicas ocorreu na tarde desta quinta-feira (25), na rodovia Transgarimpeira, entre as comunidades de Moraes Almeida e Crepurizão, na altura do km 110, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A vítima, José Ubiracy, popularmente denominado “Bira”, trafegava em sua motocicleta quando foi violentamente colidido por um caminhão-tanque. O impacto provocou-lhe fraturas expostas em uma das pernas, acompanhadas de hemorragia intensa e profusa.

Socorrido de maneira emergencial em uma caminhonete para Moraes Almeida, o idoso não resistiu à gravidade dos ferimentos, falecendo já nas imediações da comunidade Jardim do Ouro.

O incidente foi devidamente comunicado à delegacia de Polícia Civil de Moraes Almeida, que conduz investigações minuciosas para elucidar as circunstâncias do acidente.

