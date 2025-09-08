Vídeo: Com saia de carimbó, atleta de highline homenageia o Pará a mais de 200 metros de altura em Belo Horizonte

Andreza Pereira é atleta de highline e vestiu uma saia de carimbó com a bandeira do Pará estampada para homenagear o estado a uma altura de 229 metros. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Andreza Pereira, de Anapu, executou o desafio a 17 andares de altura e levou a cultura nortista para os céus de Minas Gerais.

A atleta paraense de highline Andreza Pereira, de 27 anos, natural de Anapu, levou o Pará 229 metros do chão em Belo Horizonte, Mina Gerais.

Andreza executou o desafio de fazer uma travessia entre dois edifícios a uma altura equivalente a 17 andares, na praça Raul Soares, centro da capital mineira — veja no vídeo acima.

Durante a performance, a atleta estava vestida com uma saia comumente usada para dançar carimbó. O traje incorporava as cores da bandeira paraense em homenagem à identidade da região. O vestuário especial usado pela atleta foi confeccionado por um ateliê de Altamira, também no sudoeste no Pará.

O highline é uma modalidade do slackline praticada em grandes altitudes, com a fita esticada entre pontos elevados como montanhas, árvores ou, neste caso, estruturas urbanas.

Andreza, reconhecida pelas habilidade na prática, descreveu o momento como uma forma de representar suas origens.

“Representando o meu Norte nos céus de Belo Horizonte”, afirmou ela nas redes sociais.

A travessia integrou o projeto Circuito Urbano de Arte (CURA), uma iniciativa voltada para a valorização da arte em espaços urbanos. As imagens do momento capturam a grande concentração e técnica da atleta na modalidade radical.

Veja vídeo:

