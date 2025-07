VÍDEO: Comerciante denuncia arrombamentos em série na Coca e Fanta, em Marabá

(Foto: Reprodução) – Segundo ele, as ações criminosas têm ocorrido com frequência e, em algumas ocasiões, os invasores conseguem entrar nos imóveis e furtar diversos objetos, gerando prejuízos

O comerciante Dorivan do Baratão, que possui lojas nos bairros Nossa Senhora Aparecida (Coca-Cola) e Araguaia (Fanta), em Marabá, denunciou tentativas frequentes de arrombamento em seus estabelecimentos. Segundo ele, as ações criminosas têm ocorrido com frequência e, em algumas ocasiões, os invasores conseguem entrar nos imóveis e furtar diversos objetos, gerando prejuízos.

Dorivan compartilhou imagens de câmeras de segurança que registraram movimentações suspeitas nos arredores de suas lojas. O material mostra tentativas de acesso forçado durante a madrugada, quando os estabelecimentos estavam fechados.

O comerciante afirma que a situação tem causado preocupação entre os moradores e comerciantes das duas localidades. Ele solicita que as autoridades de segurança pública intensifiquem as rondas e operações nos bairros citados, a fim de coibir novas ações criminosas.

A expectativa é de que Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Marabá adotem medidas para reforçar o policiamento nas áreas, incluindo os bairros Nossa Senhora Aparecida e Araguaia nas rotas regulares de patrulhamento preventivo.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/14:39:14

