VÍDEO: CORAJOSA! Mulher enfrenta assassino após execução em ponto de ônibus, criminoso foge Redação

Uma mulher que testemunhou o assassinato de João Farias da Silva, de 53 anos, no ponto de ônibus da região central de Corumbá, na tarde desta quarta-feira (13), tentou imobilizar o criminoso logo após o crime.

Nas imagens divulgadas, o atirador chega de moto ao local, estaciona, desce e dispara dois tiros na cabeça da vítima. Em seguida, ele retorna à motocicleta e consegue fugir quando está prestes a partir do local.

Descrevem testemunhas que a mulher não hesitou em se aproximar, tentando argumentar com o atirador e segurá-lo, mesmo diante do risco. Apesar da coragem, ela não impediu a fuga do criminoso.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. A polícia já tem acesso às imagens de câmeras de segurança e trabalha para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime. O caso segue sob investigação.

VEJA O VÍDEO:

