VÍDEO: Corpo de homem desconhecido é encontrado por causa de urubus devorando-o; investigação aponta violência

(Foto: Reprodução) – Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com sinais de violência extrema na estrada da Vila das Crioulas, em Breu Branco, Pará, na última terça-feira (12).

O corpo estava sendo devorado por urubus quando as autoridades foram acionadas.

Situação atual

As autoridades estão investigando as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima nem os motivos que teriam levado ao crime.

A região aguarda novos desdobramentos do caso, com a expectativa de relatos oficiais que esclareçam as causas, a autoria e as circunstâncias do crime.

VELA O VÍDEO:

Fonte: portalguarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/15:06:09

