VÍDEO: Corpo de homem é encontrado amarrado e com bilhete “Morri porque matei a criança”

Foto: Reprodução | Um corpo de um homem foi encontrado amarrado, amordaçado e com as mãos e pés algemados na Rua Sucupira, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, na madrugada desta sexta-feira, 8 de Manaus. Um bilhete manuscrito deixado ao lado da vítima afirmava: “Morri porque matei a criança de 15 anos no Jesus me Deu”.

Os detalhes macabros levantaram suspeitas de que se trate de mais um assassinato sádico, possivelmente após sequestro e cárcere privado, com a vítima supostamente condenada pela morte por um “tribunal do crime”.

Ao chegar ao local, moradores inicialmente acreditaram que o pacote envolto em lençóis pudesse ser de um animal, mas constataram tratar-se de um corpo humano. Uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolou a cena, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada para dar continuidade às investigações.

A vítima, estimada em cerca de 25 anos, não foi reconhecida por moradores da região. Ele vestia apenas um calção e apresentava marcas de golpes que, segundo a perícia, podem ter sido causados por arma branca. A perícia criminal confirmou que o homem estava amarrado e com sinais visíveis de tortura. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Até o início da manhã, o cadáver permanecia na sede do IML, sem identificação. A DEHS segue as apurações para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar familiares ou possíveis pistas sobre a identidade da vítima.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/13:38:14

