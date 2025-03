Depois de bater o carro, criança fugiu de bicicleta | (Reprodução/X)

Prejuízo para o dono do veículo pode ultrapassar R$ 150 mil.

Odono de um Porsche branco não acreditou quando viu seu automóvel com a traseira destruída após uma batida no muro de um condomínio em Itapema, Santa Catarina. Pior ainda foi descobrir que o causador do estrago era um menino, filho de um vizinho.

Imagens do circuito interno do local mostram a criança entrando no carro, que estava estacionado em uma das vagas da garagem. Ela engata a marcha à ré e colide violentamente com o muro. O esportivo, um modelo 911, é avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

Segundo relatos dos moradores do condomínio, dois dias antes, o dono do veículo havia mostrado o carro à criança, permitindo que ela conhecesse o interior do automóvel e suas funcionalidades. No momento do acidente, o Porsche estava com a porta destravada, o que facilitou o acesso do menino.

Após a colisão, a criança desce do carro, olha para a traseira danificada e foge do local de bicicleta. Segundo o dono do Porsche, o carro não tem seguro, e o conserto pode ultrapassar R$ 150 mil.

Veja o vídeo:

Vídeo: Criança entra em Porsche de vizinho, engata ré e destrói veículo Leia mais https://t.co/RZetX1Mcaa pic.twitter.com/JNO0zzJ3IO — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 7, 2025

Fonte: Ana Cora Lima / Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/10:44:35

